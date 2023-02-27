В России начали собирать предзаказы на PlayStation VR2

Российский ритейлер DNS объявил о старте предзаказов гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2. Цена устройства — 70 тыс. рублей, что вполне неплохо с учётом различных обстоятельств. В США за устройство просят $ 550 (примерно 42 тыс. рублей).
При покупке гарнитуры вам будет предложена гарантия на 12 месяцев. Продажи PS VR2 стартуют 30 марта — более чем через месяц после выхода во всём мире.
Фото: DNS
PlayStation VR2 — гарнитура виртуальной реальности от Sony. Судя по отзывам журналистов, устройство получилось действительно отличным. В гарнитуре есть множество своих фишек, а стартовая линейка проектов насчитывает более 30 различных игр, однако не все из них действительно качественные.
Купить гарнитуру можно и у перекупщиков, которые завышают цену в несколько раз — такое было и с PS5 после её выхода.
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