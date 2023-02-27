Фото: как выглядят близняшки из Atomic Heart без масок
Поделиться
Пожалуй, самыми яркими персонажами Atomic Heart ещё до релиза стали роботы-близняшки, о которых разработчики напоминали почти в каждом трейлере экшена. При этом у девушек-андроидов нет лица — оно спрятано под железными масками.
Пользователя под ником DmgVol это не устроило, поэтому он выпустил мод Unmasked Twins, который снимает маски с девушек. Установив модификацию, игроки наконец смогут узнать, как же выглядят близняшки. Судя по всему, мод пользуется большой популярностью: за двое суток страницу посетили больше 13 тыс. раз.
Скачать модификацию Unmasked Twins можно на сайте Nexus Mods. После этого нужно распаковать файлы из архива в директорию «...\Atomic Heart\AtomicHeart\Content\Paks\».
Фото
Фото: Nexusmods
Фото: Nexusmods
Фото: Nexusmods
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
15:40
-
15:13
-
14:49
-
14:43
-
14:20
-
14:05
-
13:44
-
13:25
-
13:16
-
12:53
-
12:45
-
12:24
-
12:13
-
12:10
-
11:51
-
11:40
-
11:07
-
10:23
-
09:40
-
09:28
-
08:39
- 26 февраля 2023
-
22:55
-
22:09
-
22:05
-
20:18
-
20:01
-
19:28
-
18:41
-
18:09
-
17:34
-
16:53
-
16:12
-
15:45
-
15:02
-
14:32
Партнерский контент