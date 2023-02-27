Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фото: как выглядят близняшки из Atomic Heart без масок

Фото: как выглядят близняшки из Atomic Heart без масок
Комментарии

Пожалуй, самыми яркими персонажами Atomic Heart ещё до релиза стали роботы-близняшки, о которых разработчики напоминали почти в каждом трейлере экшена. При этом у девушек-андроидов нет лица — оно спрятано под железными масками.

Пользователя под ником DmgVol это не устроило, поэтому он выпустил мод Unmasked Twins, который снимает маски с девушек. Установив модификацию, игроки наконец смогут узнать, как же выглядят близняшки. Судя по всему, мод пользуется большой популярностью: за двое суток страницу посетили больше 13 тыс. раз.

Скачать модификацию Unmasked Twins можно на сайте Nexus Mods. После этого нужно распаковать файлы из архива в директорию «...\Atomic Heart\AtomicHeart\Content\Paks\».

Фото

Фото: Nexusmods

Фото: Nexusmods

Фото: Nexusmods

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023