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Cyberpunk: Edgerunners выиграла сразу две награды на Anime Trending Awards

Cyberpunk: Edgerunners стала лауреатом премии Anime Trending Awards 2023, прошедшей 27 февраля. Аниме по мотивам Cyberpunk 2077 получило сразу две награды: «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшее научно-фантастическое или меха-аниме».

В своём «твиттере» CD Projekt RED поблагодарила организаторов и игроков за поддержу.

Cyberpunk: Edgerunners получил награды за лучший оригинальный сценарий и лучшее научно-фантастическое или меха-аниме года на девятой церемонии Anime Trending Awards 2023! Спасибо всем, кто поддержал сериал!

Лучшим аниме года на церемонии признали «Одинокого рокера!», а лучшим полнометражным произведением стали »Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи». Со всеми остальными победителями выставки можно ознакомиться на официальном сайте.