«Я вернулся, детка». Вышел тизер FUBAR — первого сериала с Арнольдом Шварценеггером
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Netflix опубликовал первый тизер FUBAR — нового сериала с Арнольдом Шварценеггером. Это будет первый телевизионный проект Железного Арни в истории. Сам актёр называет шоу возвращением к жанру комедийных боевиков в духе «Правдивой лжи».
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Меня уже давно спрашивают, когда я снимусь в ещё одном комедийном боевике в духе «Правдивой лжи». FUBAR надерёт вам задницу и рассмешит — и он будет это делать не два часа, а целый сезон.
FUBAR рассказывает об отце и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Героям предстоит переосмыслить свои взаимоотношения и стать настоящими партнёрами.
Главные роли в сериале исполнят Арнольд Шварценеггер («Терминатор») и Моника Барбаро («Феникс» из «Топ Ган: Мэверик»). Премьера FUBAR состоится 25 мая в онлайн-кинотеатре Netflix, в первый сезон войдёт восемь серий.
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