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Благодаря моду в Hogwarts Legacy можно брать с собой любых спутников

Благодаря моду в Hogwarts Legacy можно брать с собой любых спутников
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Энтузиаст под ником Khione выпустил модификацию Companions Mode для Hogwarts Legacy. Она добавляет в игру возможность брать с собой компаньона на различные задания, а также во время перемещений по миру.

Видео доступно на YouTube-канале Emre Çelik. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Самое интересное, что мод позволяет взять в спутники не только простых ботов, но и учителей, а также важных сюжетных персонажей вроде директора Хогвартса Финеаса Блэка или профессора травологии мисс Чесноук. Компаньоны умеют применять базовые заклинания, а также освещать себе путь Люмосом или становиться невидимыми с помощью дезиллюминации.

Кроме того, Khione опубликовал отдельную модификацию Companions Use Unforgiveables, которая позволяет спутникам использовать непростительные заклятия. Установить обе модификации можно на сайте Nexus Mods. Автор предупреждает, что лучше не брать с собой на миссии спутников, которые выдали то или иное задание. В таком случае могут произойти непредвиденные ошибки.

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