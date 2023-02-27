Анонсирован мультсериал Pokemon Concierge от Netflix
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Netflix и The Pokémon Company вместе работают над аниме-сериалом Pokemon Concierge — в Сети появился короткий тизер предстоящего шоу.
Сюжет мультсериала расскажет о консьерже Хару, который работает на курорте для покемонов. В ходе сериала он будет встречать разных покемонов и обслуживать их, помогая на отдыхе. В коротком видео также можно увидеть Псайдака, который прогуливается по пляжу.
Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Netflix.
Работать над мультсериалом будет Dwarf Studios, которая в 2019 году уже сотрудничала с Netflix: «Рилаккума и Каору» получил хорошие оценки зрителей и критиков.
Премьера Pokemon Concierge ожидается в 2023 году, однако точной даты релиза пока нет.
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