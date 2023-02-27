NAVI подписала состав PuckChamp и вернулась в первый дивизион Dota Pro Circuit
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Киберспортивный клуб Natus Vincere объявил состав по Dota 2 на вторую часть сезона Dota Pro Circuit 2023.
Организация официально приняла в свои ряды игроков PuckChamp — ранее ходили слухи о том, что NAVI поддерживает их как молодёжную команду.
Совсем недавно PuckChamp вышла в первый дивизион DPC-лиги для русскоязычных команд и теперь будет выступать под новым тегом.
Новый состав NAVI по Dota 2:
- Максим Shigetsu Попадинец;
- Максим mellojul Пнёв;
- Даниял XSvamp1Re Алибаев;
- Абдималик Malik Сайлау;
- Арман Malady Оразбаев.
При этом за Natus Vincere остался слот во втором дивизионе, куда прошлый состав по Dota 2 вылетел в январе. Все игроки (кроме Malady, который перешёл в PuckChamp) покинули клуб, а их место займёт академия NAVI, состоящая из игроков до 18 лет.
Состав NAVI Junior по Dota 2:
- Тарас gotthejuice Линников;
- Ричард Ri4man Калниньш;
- Юрий pma Проц;
- Тамир daze Токпанов;
- Станислав Riddys Митрошкин.
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