NAVI подписала состав PuckChamp и вернулась в первый дивизион Dota Pro Circuit

Киберспортивный клуб Natus Vincere объявил состав по Dota 2 на вторую часть сезона Dota Pro Circuit 2023.

Организация официально приняла в свои ряды игроков PuckChamp — ранее ходили слухи о том, что NAVI поддерживает их как молодёжную команду.

Совсем недавно PuckChamp вышла в первый дивизион DPC-лиги для русскоязычных команд и теперь будет выступать под новым тегом.

Новый состав NAVI по Dota 2:

Максим Shigetsu Попадинец;

Максим mellojul Пнёв;

Даниял XSvamp1Re Алибаев;

Абдималик Malik Сайлау;

Арман Malady Оразбаев.

При этом за Natus Vincere остался слот во втором дивизионе, куда прошлый состав по Dota 2 вылетел в январе. Все игроки (кроме Malady, который перешёл в PuckChamp) покинули клуб, а их место займёт академия NAVI, состоящая из игроков до 18 лет.

Состав NAVI Junior по Dota 2: