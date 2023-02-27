Мультфильм про Марио покажут в Китае раньше, чем в США и Японии

Неожиданный поворот событий для зарубежных поклонников братьев Марио: мультфильм «Супербратья Марио в кино» начнёт прокат в Китае раньше большинства других стран.
Это необычное развитие событий, поскольку обычно китайская премьера голливудских блокбастеров задерживается, однако создателям «Миньонов» удалось каким-то чудом договориться о международной премьере примерно в один день с остальным миром.
В итоге «Супербратья Марио» в Китае начнут показывать уже 5 апреля, тогда как премьера в США состоится лишь на следующий день, а в Японии и того позже — через три недели, 28 апреля. Во многих странах Европы мультик также впервые покажут уже после Китая.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Illumination.
За создание «Супербратьев Марио» отвечает студия Illumination — создатели «Миньонов», «Гадкого Я», «Зверопоя» и «Тайной жизни домашних животных».
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