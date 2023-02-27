Книги про Джеймса Бонда перепишут, чтобы убрать из них расизм

В апреле Ian Fleming Publications Ltd, издающее книги Яна Флеминга про спецагента Джеймса Бонда, выпустит новое издание — оригинальный текст произведений исправят, чтобы угодить «чувствительным читателям».

Так, редакторы планируют убрать названия отдельных рас и этносов. Например, слово «негр» заменят на «темнокожий» и другие мягкие синонимы, подходящие по смыслу. Кроме того, книги будут содержать предупреждения о том, что в то время расистские взгляды были широко распространены.

При этом некоторые оскорбительные эпитеты (вроде сравнения геев с инвалидами) решено оставить. С другой стороны, отдельные детали похождений Бонда могут полностью исчезнуть из произведений.

Ранее подобным образом уже переработали «Чарли и шоколадную фабрику», а также другие произведения Роальда Даля.