Книги про Джеймса Бонда перепишут, чтобы убрать из них расизм

В апреле Ian Fleming Publications Ltd, издающее книги Яна Флеминга про спецагента Джеймса Бонда, выпустит новое издание — оригинальный текст произведений исправят, чтобы угодить «чувствительным читателям».
Так, редакторы планируют убрать названия отдельных рас и этносов. Например, слово «негр» заменят на «темнокожий» и другие мягкие синонимы, подходящие по смыслу. Кроме того, книги будут содержать предупреждения о том, что в то время расистские взгляды были широко распространены.
При этом некоторые оскорбительные эпитеты (вроде сравнения геев с инвалидами) решено оставить. С другой стороны, отдельные детали похождений Бонда могут полностью исчезнуть из произведений.
Ранее подобным образом уже переработали «Чарли и шоколадную фабрику», а также другие произведения Роальда Даля.
- 27 февраля 2023
-
18:52
-
18:30
-
18:19
-
18:08
-
17:55
-
17:44
-
17:31
-
17:26
-
16:55
-
16:39
-
16:08
-
15:40
-
15:13
-
14:49
-
14:43
-
14:20
-
14:05
-
13:44
-
13:25
-
13:16
-
12:53
-
12:45
-
12:24
-
12:13
-
12:10
-
11:51
-
11:40
-
11:07
-
10:23
-
09:40
-
09:28
-
08:39
- 26 февраля 2023
-
22:55
-
22:09
-
22:05