Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Книги про Джеймса Бонда перепишут, чтобы убрать из них расизм

Книги про Джеймса Бонда перепишут, чтобы убрать из них расизм
Аудио-версия:
Комментарии

В апреле Ian Fleming Publications Ltd, издающее книги Яна Флеминга про спецагента Джеймса Бонда, выпустит новое издание — оригинальный текст произведений исправят, чтобы угодить «чувствительным читателям».

Так, редакторы планируют убрать названия отдельных рас и этносов. Например, слово «негр» заменят на «темнокожий» и другие мягкие синонимы, подходящие по смыслу. Кроме того, книги будут содержать предупреждения о том, что в то время расистские взгляды были широко распространены.

При этом некоторые оскорбительные эпитеты (вроде сравнения геев с инвалидами) решено оставить. С другой стороны, отдельные детали похождений Бонда могут полностью исчезнуть из произведений.

Ранее подобным образом уже переработали «Чарли и шоколадную фабрику», а также другие произведения Роальда Даля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023