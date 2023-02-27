Серверы Destiny 2 выключили на 24 часа. Их включат только после выхода «Конца Света»

Bungie отправила серверы Destiny 2 на финальную профилактику перед запуском масштабного дополнения «Конец Света» (Lightfall). Игра будет недоступна в течение суток, после чего вернётся уже с расширением Lightfall.
Destiny 2: Lightfall — самое амбициозное дополнение для сетевого шутера, с которым добавят новый тип умений. Благодаря «Нити» в первую очередь появится больше возможностей для изучения мира, поскольку способность можно применять для перелётов в духе какого-нибудь Человека-паука. Конечно, впрочем, есть и боевые применения.
Вдобавок «Конец Света» станет финальной остановкой перед полномасштабным сражением между Светом и Тьмой, которое готовилось уже около десяти лет, когда в 2014 году вышла оригинальная Destiny. Сага закончится через год, когда выйдет расширение The Final Shape.
- 27 февраля 2023
-
20:14
-
19:59
-
19:59
-
19:34
-
19:28
-
19:14
-
18:52
-
18:30
-
18:19
-
18:08
-
17:55
-
17:44
-
17:31
-
17:26
-
16:55
-
16:39
-
16:08
-
15:40
-
15:13
-
14:49
-
14:43
-
14:20
-
14:05
-
13:44
-
13:25
-
13:16
-
12:53
-
12:45
-
12:24
-
12:13
-
12:10
-
11:51
-
11:40
-
11:07
-
10:23