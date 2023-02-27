Серверы Destiny 2 выключили на 24 часа. Их включат только после выхода «Конца Света»

Bungie отправила серверы Destiny 2 на финальную профилактику перед запуском масштабного дополнения «Конец Света» (Lightfall). Игра будет недоступна в течение суток, после чего вернётся уже с расширением Lightfall.

Destiny 2: Lightfall — самое амбициозное дополнение для сетевого шутера, с которым добавят новый тип умений. Благодаря «Нити» в первую очередь появится больше возможностей для изучения мира, поскольку способность можно применять для перелётов в духе какого-нибудь Человека-паука. Конечно, впрочем, есть и боевые применения.

Вдобавок «Конец Света» станет финальной остановкой перед полномасштабным сражением между Светом и Тьмой, которое готовилось уже около десяти лет, когда в 2014 году вышла оригинальная Destiny. Сага закончится через год, когда выйдет расширение The Final Shape.