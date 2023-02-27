EA неожиданно указало время выхода нового сезона Battlefield 2042 для России

Мы последний год мы видели немало карт запуска новых проектов, где полностью игнорировали Россию — оно и неудивительно, ведь большинство компаний полностью ушли или приостановили своё присутствие в регионе. Даже EA.
Однако на карте запуска четвёртого сезона Battlefield 2042 неожиданно можно увидеть «Москву» — то есть указано время релиза для России по московскому времени. Подобное упоминание за последний год — огромная редкость. Разве что совсем недавно такое указывали для Atomic Heart, которая официально вышла в России.
Россия на карте запуска четвёртого сезона
Фото: DICE
Четвёртый сезон Battlefield 2042 под названием «Последние минуты» привнесёт с собой последнего нового персонажа (разведчицу Блиско), новую карту, свежий боевой пропуск и массу изменений и нововведений в балансе. Вдобавок в следующем большом патче изменят одну из стартовых карт.
Трейлер четвёртого сезона шутера
Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат EA.
Но впереди ещё один сезон — с ним также добавят новую карту и переделают одну существующую. Четвёртый сезон Battlefield 2042 стартует завтра, 28 февраля, в 15:00 мск.
Карта запуска четвёртого сезона шутера
Фото: DICE
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