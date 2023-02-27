Paradox проведёт презентацию с анонсом новых игр в начале марта

Игровая студия Paradox Interactive анонсировала презентацию Paradox Announcement Show, в рамках которой планирует представить публике несколько новых релизов — как собственных, так и от студий-партнёров.
Трансляция запланирована на 6 марта, начало — в 20:00 по московскому времени. Стрим пройдёт на каналах Paradox на YouTube и Twitch.
В программу презентации войдут новые игры от студии Harebrained Schemes (авторы трилогии Shadowrun), команды Paradox Tectonic и студии Colossal Order (разработчики симулятора Cities: Skylines).
Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.
Помимо игр, на Paradox Announcement Show покажут дополнения и обновления к уже вышедшим играм Paradox Interactive и студий партнёров.
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