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Paradox проведёт презентацию с анонсом новых игр в начале марта

Игровая студия Paradox Interactive анонсировала презентацию Paradox Announcement Show, в рамках которой планирует представить публике несколько новых релизов — как собственных, так и от студий-партнёров.

Трансляция запланирована на 6 марта, начало — в 20:00 по московскому времени. Стрим пройдёт на каналах Paradox на YouTube и Twitch.

В программу презентации войдут новые игры от студии Harebrained Schemes (авторы трилогии Shadowrun), команды Paradox Tectonic и студии Colossal Order (разработчики симулятора Cities: Skylines).

Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.

Помимо игр, на Paradox Announcement Show покажут дополнения и обновления к уже вышедшим играм Paradox Interactive и студий партнёров.