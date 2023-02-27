Инсайд: NAVI ушла из Rainbow Six Siege из-за снятия санкций с российской Virtus.pro

Украинский клуб Natus Vincere сообщил о решении закрыть подразделение Rainbow Six Siege после четырёх сезонов в дисциплине. Двое игроков последнего состава перешли в немецкую WYLDE, остальные стали свободными агентами.

Официально в NAVI не стали называть причины подобного решения. Однако, по информации «Чемпионата», таким образом клуб ответил на решение Ubisoft снять санкции с российского клуба Virtus.pro, который в новом сезоне избавится от нейтрального статуса — об этом стало известно несколько часов назад.

Новость по теме Авторы Rainbow Six Siege сняли санкции с российского клуба Virtus.pro

В 2022 году неоднократно появлялись слухи о том, что украинский клуб ставит турнирных операторов (прежде всего по CS:GO) перед выбором, отказываясь выступать на чемпионатах вместе с Virtus.pro.

Руководство NAVI также критиковало Valve осенью 2022 года, когда аналогичные санкции были сняты с VP в Dota 2 — однако тогда своё присутствие в дисциплине «жёлто-чёрные» сохранили.