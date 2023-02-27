На Неделе моды в Милане представили коллекцию одежды по мотивам Diablo 4

В рамках Недели моды в Милане датский дом моды Han Kjøbenhavn совместно с Blizzard показал коллекцию дизайнерской одежды «Хтоническая полутень» — элементы гардероба вдохновлены Diablo 4.

Презентация прошла в субботу, 25 февраля, а уже этим летом одежда появится в свободной продаже. Осенне-женская коллекция выполнена по правилам высокой моды и существенно отличается от стандартных футболок и курток.

Сами дизайнеры называют свою коллекцию экспериментом: им очень хотелось поработать в мрачной стилистике в коллаборации с каким-то необычным бредом. Авторы признали, что хотели передать эмоции и от вселенной Diablo, и от процесса игры.

Фото с презентации

Фото: Polygon

Фото: Polygon

Фото: Polygon

Фото: Polygon

Фото: Polygon

Diablo 4 поступит в продажу 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.