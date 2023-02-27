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В России начали тестировать отечественные компьютеры «Бобёр» на базе процессора «Байкал-М»

В России начали тестировать отечественные компьютеры «Бобёр» на базе процессора «Байкал-М»
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Росэнергоатом (электроэнергетический дивизион Росатома) приступил к тестированию отечественных персональных компьютеров «Бобёр» на базе процессора «Байкал». Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Бобёр» — мини-ПК, оснащённый восьмиядерным процессором «Байкал-М», 16 ГБ оперативной памяти DDR4, а также накопителями SSD или HDD объёмом до 16 терабайт. Компьютер работает на базе операционной системы Astra Linux Special Edition «Новороссийск».

Разработкой мини-ПК занимается российская компания Delta Computers, ранее выпускавшая серверное оборудование. В дальнейшем компьютеры планируют внедрить в государственную инфраструктуру. Цена «Бобра» пока неизвестна.

Вместе с мини-ПК Delta Computers также разработала мониторы «Сова», которые вместе с «Бобром» входят в комплект рабочих мест «Ястреб».

Фото

Фото: Delta Computers

Фото: Delta Computers

Фото: Delta Computers

Фото: Delta Computers

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Заглавное фото: Delta Computers

Источник: «Чемпионат»

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