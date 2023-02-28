Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

По информации издания Bloomberg, Илон Маск вернулся на первую строчку богатейших людей в мире. Предприниматель обошёл президента холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, который некоторое время удерживал лидерство.

Состояние Маска оценивается в $ 187,1 млрд, а у Бернара Арно — в $ 185,3 млрд. Как отметили в издании, снова стать самым богатым человеком Маску помог рост цен на акции Tesla почти на 70%. Также состояние удалось повысить благодаря увеличению спроса на электромобили.

Не так давно Маск пережил не очень приятную ситуацию. Он стал первым человеком в мире, потерявшим более $ 200 млрд личного состояния. Однако, кажется, миллиардер постепенно восстанавливает позиции, его состояние растёт.