С любовью к оригиналу: седьмой эпизод сериала The Last of Us сравнили с игрой

Вчера вышел свежий эпизод сериала The Last of Us, а издание IGN сравнило его с игрой The Last of Us. Авторы шоу в очередной раз очень трепетно подошли к воссозданию оригинала.

Весь седьмой эпизод посвящён жизни Элли до встречи с Джоэлом. По большому счёту эпизод показывает события дополнения Left Behind. На кадрах из игры и шоу можно увидеть, насколько точно создатели сериала подошли к воссозданию сцен.

Фото: HBO

Фото: Sony Pictures Interactive Entertainment

Фото: HBO

Фото: Sony Pictures Interactive Entertainment

Фото: HBO

Фото: Sony Pictures Interactive Entertainment

Фото: HBO

Фото: Sony Pictures Interactive Entertainment

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат HBO.

Восьмая серия, в которой Элли попадёт к каннибалам, выйдет 6 марта. После этого до конца сезона останется всего два эпизода. Посмотреть The Last of Us можно на сервисе HBO Max с субтитрами на русском языке, но в России он не работает.