Для Elden Ring анонсировали дополнение Shadow of the Erdtree

После долгого молчания и инсайдов разработчики хардкорного экшена Elden Ring сообщили, что работают над полноценным дополнением для игры. Оно называется Shadow of the Erdtree («Тень Древа Эрд»).

Никаких деталей DLC авторы не раскрыли, но призвали следить за новостями. Также они поделились первым изображением расширения. На нём можно увидеть большое поле и некое дерево вдали. Судя по всему, это новая локация, которая появится в игре.

Если судить по названию, то DLC должно быть как-то связано с Древом Эрд — огромным деревом, которое видно из любой точки Междуземья.

Фото: Bandai Namco

Логотип дополнения

Фото: Bandai Namco

Получит ли Elden Ring ещё одно DLC, кроме этого, неизвестно. Дополнение, как и основная игра, будет доступно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.