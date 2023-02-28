Создателей провальной Forspoken объединят со Square Enix. Студия перестанет существовать

Компания Square Enix заявила, что студия Luminous Productions перестанет существовать с 1 мая. Команду сделают частью самой Square Enix. Напомним, Luminous Productions разработала провальную Forspoken.

В Square Enix заявили, что решение объединиться с Luminous Productions было намеренным. Это часть плана по усилению конкурентоспособности. Также отметили, что Luminous Productions известна не только разработкой Forspoken, но и знаниями в технических областях, которые помогут в создании других проектов Square Enix.

Luminous Productions была основана в 2018 году. В течение нескольких лет команда разрабатывала Forspoken, однако экшен не получил должного успеха — он провалился в финансовом плане и разочаровал аудиторию.