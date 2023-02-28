Нейросеть показала, как бы выглядела экранизация Atomic Heart

Atomic Heart явно привлекла внимание геймеров со всего мира в том числе благодаря своему сеттингу. Игра разворачивается в альтернативной версии СССР, а нейросеть Midjourney представила, как бы выглядел фильм по проекту.
Можно увидеть, что нейросеть попыталась показать бабу Зину, близняшек, локации и других роботов. Аудитория в шутку отмечает, что у Midjourney получилась не баба Зина, а бабушка в исполнении Александра Реввы — известного шоумена и музыканта.
Также некоторые подметили, как забавно нейросеть показала близняшек. Они, конечно, не совсем похожи на роботов из игры.
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Также проект есть в Game Pass. С нашим обзором игры можно ознакомиться ниже.
- 28 февраля 2023
-
14:50
-
14:29
-
14:26
-
13:57
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
13:02
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:09
-
11:10
-
10:56
-
10:25
-
09:50
-
09:00
-
08:32
-
02:33
- 27 февраля 2023
-
23:41
-
22:20
-
21:40
-
21:17
-
20:36
-
20:14
-
19:59
-
19:59
-
19:34
-
19:28
-
19:14
-
18:52
-
18:30
-
18:19
-
18:08