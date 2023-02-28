Нейросеть показала, как бы выглядела экранизация Atomic Heart

Atomic Heart явно привлекла внимание геймеров со всего мира в том числе благодаря своему сеттингу. Игра разворачивается в альтернативной версии СССР, а нейросеть Midjourney представила, как бы выглядел фильм по проекту.

Можно увидеть, что нейросеть попыталась показать бабу Зину, близняшек, локации и других роботов. Аудитория в шутку отмечает, что у Midjourney получилась не баба Зина, а бабушка в исполнении Александра Реввы — известного шоумена и музыканта.

Также некоторые подметили, как забавно нейросеть показала близняшек. Они, конечно, не совсем похожи на роботов из игры.

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Также проект есть в Game Pass. С нашим обзором игры можно ознакомиться ниже.