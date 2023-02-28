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Нейросеть показала, как бы выглядела экранизация Atomic Heart

Нейросеть показала, как бы выглядела экранизация Atomic Heart
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Atomic Heart явно привлекла внимание геймеров со всего мира в том числе благодаря своему сеттингу. Игра разворачивается в альтернативной версии СССР, а нейросеть Midjourney представила, как бы выглядел фильм по проекту.

Можно увидеть, что нейросеть попыталась показать бабу Зину, близняшек, локации и других роботов. Аудитория в шутку отмечает, что у Midjourney получилась не баба Зина, а бабушка в исполнении Александра Реввы — известного шоумена и музыканта.

Также некоторые подметили, как забавно нейросеть показала близняшек. Они, конечно, не совсем похожи на роботов из игры.

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Также проект есть в Game Pass. С нашим обзором игры можно ознакомиться ниже.

Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор
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