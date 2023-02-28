Первые игры плей-офф — расписание матчей Lima Major 2023 на 28 февраля
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Сегодня, 28 февраля, начинается решающая стадия главного турнира этой зимы по Dota 2. Участие в плей-офф Lima Major 2023 примут 12 команд, и восемь из них сегодня сыграют свои первые матчи.
Поскольку все запланированные игры проведут коллективы из верхней сетки плей-офф, то сегодня никто не вылетает. Победители матчей обеспечивают себе место в топ-6 ($ 25 тыс. и 200 DPC-очков), а проигравшие опускаются в нижнюю сетку.
Расписание матчей Lima Major 2023 — плей-офф, день 1:
- 18:00. Gaimin Gladiators (Европа) — Team Aster (Китай);
- 21:00. Entity Gaming (Европа) — Evil Geniuses (Перу);
- 00:00. Team Spirit (Россия) — Shopify Rebellion (Сев. Америка);
- 3:00. Team Liquid (Швеция) — Talon Esports (Таиланд).
Начало матчей указано по московскому времени.
The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта. Команды разыграют $ 500 тыс. и 1900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
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