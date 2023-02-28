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«Яндекс.Музыка» перестала работать по всей России

«Яндекс.Музыка» перестала работать по всей России
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28 февраля в середине дня пользователи стали массово жаловаться на сбой в работе сервиса «Яндекс.Музыка». О проблемах с сайтом сообщают пользователи разных интернет-провайдеров из разных регионов России.

Не работает ни браузерная версия (у большинства просто бесконечно загружается страничка), ни мобильное приложение — там появляется предупреждение о проблемах с сетью.

«Яндекс» пока не прокомментировал сбои в работе своего сервиса. Остальные проекты компании работают в стандартном режиме.

6 февраля подобное уже происходило — около 14:00 часть приложений «Яндекса», среди которых были «Кинопоиск», «Дзен» и «Метрика», оказались недоступны. Через несколько часов доступ ко всем сервисам удалось восстановить.

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