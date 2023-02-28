Создатель Mortal Kombat поблагодарил авторов The Last of Us за отсылку к файтингу
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Сразу после выхода седьмого эпизода сериала The Last of Us создатель Mortal Kombat Эд Бун поблагодарил авторов за отсылку ко второй части культовой серии файтингов. В своём «твиттере» разработчик заявил, что обожает сериал, а увидеть в седьмой серии Mortal Kombat 2 было для него очень волнительным зрелищем.
Фото: Twitter
Я не помню, когда в последний раз настолько увлекался сериалом, как The Last of Us. Поэтому увидеть в нём такой большой отрывок с Mortal Kombat было очень волнительно.
Создатель The Last of Us и один из шоураннеров экранизации Нил Дракманн в ответ поблагодарил культового геймдизайнера за счастливые часы во время пропуска школы.
Фото: Twitter
Я ждал, когда вы это увидите! Спасибо за то, что все случаи, когда я прогуливал школу, были такими классными!
Предпоследний эпизод The Last of Us выйдет уже 6 марта, а финал первого сезона состоится 13-го числа.
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