Создатель Mortal Kombat поблагодарил авторов The Last of Us за отсылку к файтингу

Сразу после выхода седьмого эпизода сериала The Last of Us создатель Mortal Kombat Эд Бун поблагодарил авторов за отсылку ко второй части культовой серии файтингов. В своём «твиттере» разработчик заявил, что обожает сериал, а увидеть в седьмой серии Mortal Kombat 2 было для него очень волнительным зрелищем.

Фото: Twitter

Я не помню, когда в последний раз настолько увлекался сериалом, как The Last of Us. Поэтому увидеть в нём такой большой отрывок с Mortal Kombat было очень волнительно.

Создатель The Last of Us и один из шоураннеров экранизации Нил Дракманн в ответ поблагодарил культового геймдизайнера за счастливые часы во время пропуска школы.

Фото: Twitter

Я ждал, когда вы это увидите! Спасибо за то, что все случаи, когда я прогуливал школу, были такими классными!

Предпоследний эпизод The Last of Us выйдет уже 6 марта, а финал первого сезона состоится 13-го числа.