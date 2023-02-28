Россия удержалась в десятке стран по продажам смартфонов в 2022 году

По информации газеты «Известия», в 2022 году Россия осталась в десятке крупнейших мировых рынков смартфонов, лишь опустившись немного ниже: с шестого на восьмое место.

Так, на отечественном рынке было реализовано 2,3% выпущенных мировой промышленностью гаджетов. В 2021-м доля составляла 2,6%. В итоге Россия оказалась на восьмой строчке, уступив Японии с 2,5% и Мексике — её доля составляет 2,8%.

Отмечается, что с 2015 года до начала 2022-го российский рынок смартфонов вырос на треть. Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков подчеркнул, что интерес к смартфонам в России поддерживается благодаря высокому уровню развития цифровой экономики.

Эксперты приходят к выводу, что Россия к концу этого года может вернуть себе утраченные позиции в мировом рейтинге продаж смартфонов благодаря параллельному импорту и другим факторам.