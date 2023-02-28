Россия удержалась в десятке стран по продажам смартфонов в 2022 году

По информации газеты «Известия», в 2022 году Россия осталась в десятке крупнейших мировых рынков смартфонов, лишь опустившись немного ниже: с шестого на восьмое место.
Так, на отечественном рынке было реализовано 2,3% выпущенных мировой промышленностью гаджетов. В 2021-м доля составляла 2,6%. В итоге Россия оказалась на восьмой строчке, уступив Японии с 2,5% и Мексике — её доля составляет 2,8%.
Отмечается, что с 2015 года до начала 2022-го российский рынок смартфонов вырос на треть. Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков подчеркнул, что интерес к смартфонам в России поддерживается благодаря высокому уровню развития цифровой экономики.
Эксперты приходят к выводу, что Россия к концу этого года может вернуть себе утраченные позиции в мировом рейтинге продаж смартфонов благодаря параллельному импорту и другим факторам.
- 28 февраля 2023
-
14:52
-
14:50
-
14:29
-
14:26
-
13:57
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
13:02
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:09
-
11:10
-
10:56
-
10:25
-
09:50
-
09:00
-
08:32
-
02:33
- 27 февраля 2023
-
23:41
-
22:20
-
21:40
-
21:17
-
20:36
-
20:14
-
19:59
-
19:59
-
19:34
-
19:28
-
19:14
-
18:52
-
18:30
-
18:19