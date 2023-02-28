Умер Барни Мэттинсон — сценарист «Короля Льва» и «Мулана», работавший ещё при Уолте Диснее
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Издание Deadline сообщило о смерти Барни Мэттинсона — он был сценаристом «Короля Льва» и «Мулана». Мужчина ушёл из жизни в 87 лет. Примечательно, что Мэттинсон стал последним сотрудником Walt Disney Studios, работавшим в компании ещё при руководстве её основателя Уолта Диснея.
В компании Барни Мэттинсон также занимал посты аниматора, продюсера и художника. Он присоединился к Walt Disney Studios в 1955 году и с тех пор не переставал трудиться на благо компании.
Мэттинсон выступал художником мультфильмов «Леди и бродяга», «101 далматинец», «Меч в камне», «Книга джунглей» и многих других. Также Барни был ключевым членом команды сценаристов «Алладина», «Красавицы и чудовища», «Тарзана» и прочих проектов.
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