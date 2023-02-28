Гейб Ньюэлл записал поздравление Dendi, набравшему 1 млн фолловеров на Twitch
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Глава игровой компании Valve Гейб Ньюэлл поздравил профессионального игрока и стримера Dota 2 Данила Dendi Ишутина, который набрал 1 млн фолловеров на Twitch.
Гейб записал для чемпиона The International 2011 короткое видео, а Денди посмотрел его во время своей прямой трансляции.
Привет, Dendi! Я хочу, чтобы ты знал, что у тебя есть ещё 999 999 фолловеров на Twitch. Подздравляю!
Видео доступно на YouTube-канале Dotamon. Права на видео принадлежат Dendi.
Данил Dendi Ишутин — один из самых легендарных игроков в Dota 2. Он стал чемпионом первого The International в составе NAVI, а затем играл в финале двух последующих. Сейчас он выступает за собственный клуб B8 Esports, а также ведёт трансляции на Twitch.
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