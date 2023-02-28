В Snowrunner начался девятый сезон с лесными пожарами в Канаде
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В Snowrunner стартовал девятый сезон поддержки под названием Renew & Rebuild. Разработчики из студии Saber Interactive выпустили ролик, в котором рассказали обо всех нововведениях автосимулятора. Так, в новом сезоне игроки уже могут отправиться в Онтарио (Канада) где им нужно будет помочь с восстановлением региона после разрушительных лесных пожаров.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Focus Entertainment
В дальнейшем авторы выпустят ещё как минимум три сезона поддержки для Snowrunner. Все они войдут в комплект сезонного абонемента Year 3 Pass и будут выходить постепенно.
Девятый сезон Snowrunner уже доступен на ПК и консолях. Всего в него войдут две новые карты, две новые машины, а также новые активности.
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