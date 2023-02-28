Сериал «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном и Хью Лори получит второй сезон

Amazon совместно с BBC внезапно решили продолжить сериал «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном. Компании уже начали работу над вторым сезоном: к написанию сценария вернётся Дэвид Фарр, а съёмки начнутся в Лондоне и Южной Америке до конца года.

Первый сезон «Ночного администратора» вышел в начале 2016 года и рассказывал о бывшем британском солдате Джонатане Пайне, которого нанимают для слежки за торговцем оружием Ричардом Ропером. Главные роли в сериале исполнили Том Хиддлстон (Локи в фильмах Marvel) и Хью Лори («Доктор Хаус»).

«Ночной администратор» был признан лучшим британским сериалом 2016 года по версии Radio Times. Кроме того, шоу завоевало «Эмми» в номинации «Лучший режиссёр», а также три статуэтки на «Золотом глобусе» за лучшего актёра в сериале (Том Хиддлстон), лучшего актёра второго плана в сериале (Хью Лори) и лучшую актрису второго плана в сериале (Оливия Колман).