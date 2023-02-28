Apple грозит большой штраф за антимонопольное нарушение в деле о Spotify

Европейская комиссия опубликовала большое заявление, в котором обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Как говорится в обращении, компания Тима Кука запрещает конкурирующим с ней музыкальным сервисам вроде Spotify рекламировать альтернативные способы подписки на свои приложения.
Решение Евросоюза пока не окончательно — у Apple ещё есть время доказать свою невиновность перед европейским судом. В случае, если корпорации не удастся это сделать, ей грозит огромный штраф вплоть до $ 39,4 млрд — это 10% от оборота компании в 2022 году.
Тем временем в Spotify призвали Еврокомиссию принять решение в отношении Apple и восстановить справедливую конкуренцию на iOS как можно скорее, ведь компания Тима Кука «слишком долго наносила ущерб потребителям и ущемляла разработчиков».
- 28 февраля 2023
-
17:52
-
17:23
-
16:57
-
16:31
-
16:06
-
15:33
-
15:24
-
15:09
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:29
-
14:26
-
13:57
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
13:02
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:09
-
11:10
-
10:56
-
10:25
-
09:50
-
09:00
-
08:32
-
02:33
- 27 февраля 2023
-
23:41
-
22:20
-
21:40
-
21:17
-
20:36