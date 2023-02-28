Apple грозит большой штраф за антимонопольное нарушение в деле о Spotify

Европейская комиссия опубликовала большое заявление, в котором обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Как говорится в обращении, компания Тима Кука запрещает конкурирующим с ней музыкальным сервисам вроде Spotify рекламировать альтернативные способы подписки на свои приложения.

Решение Евросоюза пока не окончательно — у Apple ещё есть время доказать свою невиновность перед европейским судом. В случае, если корпорации не удастся это сделать, ей грозит огромный штраф вплоть до $ 39,4 млрд — это 10% от оборота компании в 2022 году.

Тем временем в Spotify призвали Еврокомиссию принять решение в отношении Apple и восстановить справедливую конкуренцию на iOS как можно скорее, ведь компания Тима Кука «слишком долго наносила ущерб потребителям и ущемляла разработчиков».