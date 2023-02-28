Русская озвучка Star Wars Jedi: Survivor будет фанатской и выйдет после самой игры

В конце февраля актёр Михаил Мартьянов заявил, что в Star Wars Jedi: Survivor может появиться русская озвучка. По его словам, сейчас идут переговоры о том, чтобы российская студия взялась за перевод. При этом сам Михаил до конца не знает, идёт ли речь об официальной локализации или о фанатской.

В недавнем интервью каналу SWEROK Мартьянов поделился новыми деталями будущего перевода. Судя по всему, речь всё же идёт о фанатской озвучке, которой займутся в том числе авторы локализации прошлой части серии. Так что выйдет она уже после релиза игры и будет напоминать аналогичный дубляж недавнего ремейка Dead Space.

Мне сложно как-то утверждать однозначно. Дело в том, что информацию я получил от своего агента. Уверен, что это, скорее всего, будет после выхода игры. Нам придётся его дождаться, а работа начнётся уже после — над русской локализацией и над русским дубляжом. Никаких официальных предложений не поступало.

Star Wars Jedi: Survivor выходит на ПК, PS5 и Xbox Series 28 апреля.