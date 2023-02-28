В Москве выпустили фейковую рекламу Atomic Heart с ЧВК «Рёдан»

У московского торгового центра Avenue SouthWest запустили фейковый рекламный ролик Atomic Heart, связав его с ЧВК «Рёдан». Видео уже набрало большую популярность из-за связи с известной игрой, но разработчики и дистрибьюторы шутера не имеют никакого отношения к нему.

Вот официальный комментарий пресс-службы VK Play.

Мы не имеем отношения к данному размещению, оно не является частью официальной рекламной кампании игры Atomic Heart.

Напрямую о связи игры с ЧВК в ролике не говорится, но друг за другом идут следующие фразы: «Мы снова это сделали», «Величайшее промо в истории», «Atomic Heart» и «21 февраля 2023 года» (дата выхода шутера). Изображения сопровождаются множеством чёрных пауков — символикой «Рёдан».

При этом в видео используются похожие на Atomic Heart шрифты, но без изображений самой игры, а на финальном кадре применили неофициальный рисунок с близняшками-балеринами. Там же упоминается американское рекламное агентство Leo Burnett — сайт компании не обновлялся с августа 2022 года.

Неизвестно, как этот ролик оказался на цифровом билборде московского ТЦ.