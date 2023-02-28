Мультфильм Super Mario Bros. выйдет раньше запланированного
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Nintendo внезапно объявила о переносе мультфильма про знаменитых братьев Марио и их друзей — Super Mario Bros. Теперь экранизация выйдет 5 апреля в большинстве стран мира, а до Японии она доберётся аж 28-го числа.
Неясно, с чем связан перенос на несколько дней назад. При этом это уже не первый случай, когда премьеру сдвигают: изначально лента должна была выйти 21 декабря 2022 года, однако авторы взяли дополнительные три месяца на полировку фильма.
Самого Марио в Super Mario Bros. озвучил Крис Пратт. Аня Тейлор-Джой подарила голос принцессе Пич, а Боузера озвучил Джек Блэк. Больше деталей о картине ожидается на презентации Nintendo Direct, которая пройдёт в ночь с 9 на 10 марта. Начало — в 1:00 мск.
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