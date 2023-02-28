Вышел первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» от Disney

Disney выпустила первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» — грядущей экранизации классической сказочной повести Джеймса Мэтью Барри. В ролике можно оценить атмосферу будущей адаптации, а также взглянуть на то, как будет выглядеть ещё один ремейк классического мультфильма компании.
Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios
«Питер Пэн и Венди» расскажет о девочке по имени Венди Дарлинг, которая боится покинуть свой родной дом. В какой-то момент она встречает Питера Пэна, мальчика, который отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями и крошечной феей Динь-Динь они переносятся в волшебный мир Неверленд. Там герои повстречают злого пиратского капитана Крюка и отправятся в опасное приключение, которое навсегда изменит их жизни.
Главные роли в экранизации сыграли Александр Молони («Большой злой лис и другие сказки»), Эвер Андерсон («Чёрная Вдова») и Джуд Лоу («Шерлок Холмс»). Премьера фильма состоится 28 апреля на DIsney+.
Постер
Фото: Disney
- 28 февраля 2023
-
20:36
-
20:16
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:23
-
19:10
-
18:58
-
18:46
-
18:17
-
17:52
-
17:23
-
16:57
-
16:31
-
16:06
-
15:33
-
15:24
-
15:09
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:29
-
14:26
-
13:57
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
13:02
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:09
-
11:10
-
10:56