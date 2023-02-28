Владельцы билборда отреагировали на рекламу Atomic Heart с ЧВК «Рёдан» в Москве
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Оператор Intention, на рекламном щите которого появилась фейковая реклама Atomic Heart, проверяет информацию о ролике на билборде около столичного ТЦ Avenue SouthWest.
Слова представителя Intention передаёт «Лента.ру». В компании пока не выяснили, как ролик появился на экране.
Мы выясняем, действительно ли было размещение, потому что по видео видно, что было какое-то наложение. Сейчас мы выясняем со всеми службами, что это такое было.
Ранее в Сети появилось видео рекламного щита, на котором ЧВК «Рёдан» косвенно называлась промо-компанией Atomic Heart. Рядом с названием и датой выхода игры было множество чёрных пауков — символики «Рёдан».
В комментарии «Чемпионату» дистрибьюторы шутера из VK Play заявили, что не имеют к этой рекламной кампании никакого отношения.
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