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Владельцы билборда отреагировали на рекламу Atomic Heart с ЧВК «Рёдан» в Москве

Оператор Intention, на рекламном щите которого появилась фейковая реклама Atomic Heart, проверяет информацию о ролике на билборде около столичного ТЦ Avenue SouthWest.

Слова представителя Intention передаёт «Лента.ру». В компании пока не выяснили, как ролик появился на экране.

Мы выясняем, действительно ли было размещение, потому что по видео видно, что было какое-то наложение. Сейчас мы выясняем со всеми службами, что это такое было.

Ранее в Сети появилось видео рекламного щита, на котором ЧВК «Рёдан» косвенно называлась промо-компанией Atomic Heart. Рядом с названием и датой выхода игры было множество чёрных пауков — символики «Рёдан».

В комментарии «Чемпионату» дистрибьюторы шутера из VK Play заявили, что не имеют к этой рекламной кампании никакого отношения.