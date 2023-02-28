Рекламный ролик Atomic Heart с ЧВК «Рёдан» в Москве оказался фейком

Рекламное агенство Intention опровергло информацию о том, что на билборде рядом с московским торговым центром Avenue SouthWest была размещена реклама Atomic Heart.

В ответ на запрос «Чемпионата» представители компании заявили, что видеоролик с символами ЧВК «Рёдан» был наложена на оригинальный рекламный щит.

Агентство Intention, оператор рекламы на медиафасаде ТРЦ «Авеню», не подтверждает факт размещения данного креатива. Данное видео является фейком, наложенным на оригинальные рекламные ролики медиафасада.

Ранее в Сети распространился ролик, на котором показали рекламный щит с лозунгами «Величайшее промо в истории», «Atomic Heart» и «21 февраля 2023 года» (дата выхода шутера). На фоне были изображены чёрные пауки — символ движения ЧВК «Рёдан».