Дженна Ортега и певец The Weeknd сыграют в новом фильме автора «Оно приходит ночью»

Как сообщает издание Deadline, звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега нашла себе ещё одну большую роль в кино. Она сыграет одну из главных ролей в будущей картине Трэя Эдварда Шульца, автора фильмов «Оно приходит ночью» и «Волны». Вместе с ней в ленте появятся популярный певец The Weeknd, а также Барри Кеоган («Банши Инишерина»).
У проекта пока нет названия, а сюжет держится в секрете. Отмечается, что Ортега и Кеоган практически моментально согласились сыграть в фильме после того, как ознакомились со сценарием.
Ближайшей ролью звезды «Уэнсдей» станет «Крик 6» — он выйдет уже 8 марта. После этого актриса сыграет в романтической комедии «Зима, весна, лето или осень», а также в продолжении «Уэнсдей». Сейчас девушка снимается в драмеди «Девушка Миллера» вместе с Мартином Фриманом.
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
22:48
-
22:33
-
22:10
-
21:05
-
20:36
-
20:16
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:23
-
19:10
-
18:58
-
18:46
-
18:17
-
17:52
-
17:23
-
16:57
-
16:31
-
16:06
-
15:33
-
15:24
-
15:09
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:29
-
14:26
-
13:57
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
13:02
-
12:51