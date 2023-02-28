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Авторы Hogwarts Legacy выпустили полный саундтрек новой игры по «Гарри Поттеру»

Авторы Hogwarts Legacy выпустили полный саундтрек новой игры по «Гарри Поттеру»
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WB Games Avalanche опубликовала полный саундтрек Hogwarts Legacy. В ролик вошли 34 композиции из игры по «Гарри Поттеру». Музыку писали сразу три композитора: Питер Мюррей, Чак Э. Майерс и Дж. Скотт Ракози.

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Саундтрек Hogwarts Legacy по праву можно назвать достойным продолжением музыки из фильмов по «Гарри Поттеру» от Джона Уильямса и первых игр по волшебной вселенной от Джереми Соула, композитора серии The Elder Scrolls.

Помимо музыки конкретно для Hogwarts Legacy авторы записали 41 трек, в который вошли эмбиент-композиции, предназначенные для расслабления и учёбы. Послушать их можно на официальном канале игры на YouTube.

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