«Компаньон, ради которого стоит убивать». В бете Diablo 4 можно получить милую награду
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Blizzard на странице аккаунта Diablo сообщила, что те, кто достигнет 20-го уровня в открытой бете Diablo 4, смогут получить очень милую награду — рюкзак со спящим волчонком.
Разработчики подчеркнули, что волчонок – это точно тот компаньон, ради которого стоит убивать. На внешний вид рюкзака можно посмотреть ниже.
Фото: Blizzard
График проведения беты Diablo 4
- 17–19 марта — для предзаказавших
- 24–26 марта — для всех желающих
Во время теста дадут пройти пролог и весь первый акт — как основной сюжет, так и дополнительные задания. Во время игры можно будет ознакомиться со всеми нововведениями.
Полная версия Diablo 4 выйдет 2 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В России проект официально не выйдет из-за приостановки деятельности Blizzard в стране.
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