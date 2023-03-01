«Компаньон, ради которого стоит убивать». В бете Diablo 4 можно получить милую награду

Blizzard на странице аккаунта Diablo сообщила, что те, кто достигнет 20-го уровня в открытой бете Diablo 4, смогут получить очень милую награду — рюкзак со спящим волчонком.

Разработчики подчеркнули, что волчонок – это точно тот компаньон, ради которого стоит убивать. На внешний вид рюкзака можно посмотреть ниже.

Фото: Blizzard

График проведения беты Diablo 4

17–19 марта — для предзаказавших

24–26 марта — для всех желающих

Во время теста дадут пройти пролог и весь первый акт — как основной сюжет, так и дополнительные задания. Во время игры можно будет ознакомиться со всеми нововведениями.

Полная версия Diablo 4 выйдет 2 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В России проект официально не выйдет из-за приостановки деятельности Blizzard в стране.