Трейлер фильма про Питера Пэна утопили в дизлайках из-за темнокожей феи

Вчера Disney опубликовала первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди». Эта лента — экранизация классической повести Джеймса Мэтью Барри. Ролик аудитории совсем не понравился: у него 103 тыс. дизлайков и всего 22 тыс. лайков.

Судя по мнению аудитории, Disney, как и в случае с ремейком «Русалочки», следует современным тенденциям и забывает, как должно быть на самом деле. Речь идёт про темнокожую фею Динь-Динь, которая в оригинале была со светлой кожей.

Фото: YouTube

Также некоторая часть комментариев очевидно оставлена ботами. В них говорится о том, что какая-то часть трейлера вызвала восторг, — подобное было и с роликами «Русалочки». Аудитория высмеивает этих ботов.

Фото: YouTube

На кадрах ниже можно увидеть сравнение феи в мультфильмах и фильме «Питер Пэн и Венди».

Фото: Disney

Фото: Disney

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Disney.

Премьера «Питера Пэна и Венди» состоится 28 апреля на Disney+.