Трейлер фильма про Питера Пэна утопили в дизлайках из-за темнокожей феи

Вчера Disney опубликовала первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди». Эта лента — экранизация классической повести Джеймса Мэтью Барри. Ролик аудитории совсем не понравился: у него 103 тыс. дизлайков и всего 22 тыс. лайков.
Судя по мнению аудитории, Disney, как и в случае с ремейком «Русалочки», следует современным тенденциям и забывает, как должно быть на самом деле. Речь идёт про темнокожую фею Динь-Динь, которая в оригинале была со светлой кожей.
Фото: YouTube
Также некоторая часть комментариев очевидно оставлена ботами. В них говорится о том, что какая-то часть трейлера вызвала восторг, — подобное было и с роликами «Русалочки». Аудитория высмеивает этих ботов.
Фото: YouTube
На кадрах ниже можно увидеть сравнение феи в мультфильмах и фильме «Питер Пэн и Венди».
Фото: Disney
Фото: Disney
Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Disney.
Премьера «Питера Пэна и Венди» состоится 28 апреля на Disney+.
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