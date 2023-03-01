Брендан Фрейзер чуть не умер на съёмках «Мумии»

Недавно Брендан Фрейзер стал гостем шоу Келли Кларксон. Актёр рассказал об одном неприятном инциденте на съёмках первой части «Мумии». Оказывается, во время производства ленты актёр чуть не умер.

По словам актёра, во время съёмок сцены с виселицей петля слишком сильно затянулась на его шее и он начал задыхаться. Это произошло из-за ошибки члена съёмочной группы, который натянул верёвку сильнее, чем нужно было. К счастью, всё обошлось и актёра освободили из петли, но какое-то время в ней он всё же провёл.

Видео доступно на YouTube-канале The Kelly Clarkson Show. Права на видео принадлежат The Kelly Clarkson Show.

После того как актёра сняли с петли, координатор трюков сказал ему: «Поздравляю, ты в клубе — то же самое случилось с Мелом Гибсоном в «Храбром сердце». Актёр посмеялся от этих слов и поскорее захотел вернуться домой.