Вышла первая серия третьего сезона «Мандалорца»

Сегодня на Disney+ состоялась премьера первой серии третьего сезона сериала «Мандалорец». Посмотреть шоу легально можно только в сервисе Disney, но в России он не работает.
Хронометраж первой серии составил 35 минут 16 секунд с учётом титров — это самая маленькая премьера сезона сериала по «Звёздным войнам».
Третий сезон сериала расскажет о том, как Дин Джарин вместе с Грогу посетят планету Мандалор — родной мир мандалорцев. Какие сюрпризы преподнесёт новый сезон, нам пока остаётся только гадать.
Второй эпизод третьего сезона выйдет 8 марта. Каждая новая серия будет выходить по пятницам, а всего их будет восемь. Финальный эпизод выйдет 19 апреля.
Известно, что на третьем сезоне «Мандалорец» точно не закончится. Уже готов сценарий к четвёртому сезону.
- 1 марта 2023
-
11:41
-
11:15
-
11:00
-
10:47
-
10:17
-
09:44
-
09:03
-
08:45
-
02:28
-
01:20
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
22:48
-
22:33
-
22:10
-
21:05
-
20:36
-
20:16
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:23
-
19:10
-
18:58
-
18:46
-
18:17
-
17:52
-
17:23
-
16:57
-
16:31
-
16:06
-
15:33
-
15:24
-
15:09
-
14:58
-
14:52