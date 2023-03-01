Вышла первая серия третьего сезона «Мандалорца»

Сегодня на Disney+ состоялась премьера первой серии третьего сезона сериала «Мандалорец». Посмотреть шоу легально можно только в сервисе Disney, но в России он не работает.

Хронометраж первой серии составил 35 минут 16 секунд с учётом титров — это самая маленькая премьера сезона сериала по «Звёздным войнам».

Третий сезон сериала расскажет о том, как Дин Джарин вместе с Грогу посетят планету Мандалор — родной мир мандалорцев. Какие сюрпризы преподнесёт новый сезон, нам пока остаётся только гадать.

Второй эпизод третьего сезона выйдет 8 марта. Каждая новая серия будет выходить по пятницам, а всего их будет восемь. Финальный эпизод выйдет 19 апреля.

Известно, что на третьем сезоне «Мандалорец» точно не закончится. Уже готов сценарий к четвёртому сезону.