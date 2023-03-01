В Genshin Impact вышло обновление 3.5
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Студия Hoyoverse выпустила новый патч для своей игры Genshin Impact.
В версии 3.5 в игру ввели двух новых персонажей — пиро-мечницу Дехью (редкость пять звёзд) и крио-копейщика Мику (четыре звезды). Помимо этого, в Genshin появится новая сюжетная глава, а также отдельные задания, связанные с Фарузан и Дехьей.
Новость по темеЧто нужно знать про обновление 3.5 для Genshin Impact
Список других нововведений:
- новое оружие: Маяк тростникового моря (двуручное, пять звёзд) и Цветок в латах (двуручное, четыре звезды);
- новые враги: Вестник Бездны Наступление хлада и Рыцарь Чёрного Змея Крушащая камни секира;
- новые временные ивенты, в том числе Праздник Ветряных цветов в Мондштадте (доступ к ним откроется через несколько дней);
- в Священном призыве семерых появились карты Эолы, Кокоми и Кудзе Сары;
- добавлены новые рецепты, ингредиенты, достижения и именные карты;
- исправлен ряд ошибок (например, телепорт в чайник с карты).
Традиционно игроки, достигшие Ранга приключений 5 и выше, получат компенсацию за ночные технические работы и исправленные ошибки — 600 камней истока.
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