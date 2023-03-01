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В Genshin Impact вышло обновление 3.5

В Genshin Impact вышло обновление 3.5
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Студия Hoyoverse выпустила новый патч для своей игры Genshin Impact.

В версии 3.5 в игру ввели двух новых персонажей — пиро-мечницу Дехью (редкость пять звёзд) и крио-копейщика Мику (четыре звезды). Помимо этого, в Genshin появится новая сюжетная глава, а также отдельные задания, связанные с Фарузан и Дехьей.

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Список других нововведений:

  • новое оружие: Маяк тростникового моря (двуручное, пять звёзд) и Цветок в латах (двуручное, четыре звезды);
  • новые враги: Вестник Бездны Наступление хлада и Рыцарь Чёрного Змея Крушащая камни секира;
  • новые временные ивенты, в том числе Праздник Ветряных цветов в Мондштадте (доступ к ним откроется через несколько дней);
  • в Священном призыве семерых появились карты Эолы, Кокоми и Кудзе Сары;
  • добавлены новые рецепты, ингредиенты, достижения и именные карты;
  • исправлен ряд ошибок (например, телепорт в чайник с карты).

Традиционно игроки, достигшие Ранга приключений 5 и выше, получат компенсацию за ночные технические работы и исправленные ошибки — 600 камней истока.

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