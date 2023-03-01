Фильмы и сериалы Disney перестали показывать в России

С 1 марта у российских видеосервисов закончились лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. По истечении срока действия контрактов контент студии полностью убрали из «Кинопоиска», «Иви» и других отечественных платформ.
Под удар попали в первую очередь очень популярные в России мультфильмы: «Король лев», «Зверополис», «Холодное сердце», «Симпсоны», «Круэлла», «Душа», а также дилогия «Один дома» с Маколеем Калкином, «Аватар», «Выживший» и фильмы киновселенной Marvel.
В марте 2022 года Disney и другие голливудские мэйджоры приостановили деятельность в РФ, однако контент киностудии остался на российских видеосервисах; продолжал работу и телеканал Disney, запущенный в России в 2010 году. Тогда эксперты сообщали, что всё дело в лицензионных контрактах, которые заключаются на годы вперёд. В середине декабря телеканал Disney отключили и на его смену пришло отечественное «Солнце», а сейчас дело дошло и до контента в онлайн-кинотеатрах.
- 1 марта 2023
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