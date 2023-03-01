Ремикс «Комарово» из Atomic Heart возглавил музыкальный чарт «Яндекс.Музыки»

Обновлённая версия песни Игоря Скляра «Комарово», записанная специально для Atomic Heart, поднялась на первое место в чарте сервиса «Яндекс.Музыка».
Фонк-ремикс от российского музыканта DVRST также стал популярен в TikTok и на YouTube. Фанаты игры записывают видео под трек и кавер-версии на синтезаторе. Замедленная версия «Комарово» также укрепила свои позиции в топе, взлетев с 28-го на 16-е место.
Фото: Яндекс.Музыка
Рост популярности в чарте «Яндекс.Музыка» также показали ремиксы Atomic Heart от Geoffplaysguitar. Сейчас четвёртая позиция у композиции «Трава у дома», на шестой расположилась новая версия «Звёзднго лета», на 13-й — «Арлекино» Аллы Пугачёвой.
Всего в чарт (топ-100 самых популярных песен) попали 11 из 17 композиций игры, опубликованных на «Яндекс.Музыке».
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