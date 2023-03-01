Из сериала по «Дюне» ушли режиссёр и важная актриса

Издание Deadline сообщило, что у сериала-приквела «Дюны» «Дюна: Сестричество» большие проблемы. Из проекта ушёл режиссёр Йохан Ренк — он должен был снять два первых эпизода. Также сообщается об уходе актрисы Ширли Хендерсон, которая должна была сыграть одну из главных ролей.
Как сообщают источники Deadline, Ренк и Хендерсон ушли из проекта из-за творческих разногласий. Йохан Ренк не смог найти общий язык с боссами HBO. Судя по всему, подобное случилось и с Ширли Хендерсон.
Неприятности у проекта начались ещё в ноябре, когда пост шоураннера покинула Дайан Адему-Джон. В итоге у проекта остался один шоураннер — Элисон Шапкер. Сообщается, что сейчас для сериала ищут новых режиссёров и актрису на главную роль. Как сильно из-за этого изменится видение проекта, неизвестно.
Шоу «Дюна: Сестричество», основанное на классическом романе Фрэнка Герберта, развернётся за 10 тыс. лет до оригинальных событий и расскажет о сёстрах Харконнен, которые выступят основателями секты Бене Гессерит. Изначально над сериалом должен был работать сам Дени Вильнёв, но позже он остался лишь в роли исполнительного продюсера, полностью погрузившись в сиквел «Дюны».
Когда выйдет шоу «Дюна: Сестричество», неизвестно.
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