Из сериала по «Дюне» ушли режиссёр и важная актриса

Издание Deadline сообщило, что у сериала-приквела «Дюны» «Дюна: Сестричество» большие проблемы. Из проекта ушёл режиссёр Йохан Ренк — он должен был снять два первых эпизода. Также сообщается об уходе актрисы Ширли Хендерсон, которая должна была сыграть одну из главных ролей.

Как сообщают источники Deadline, Ренк и Хендерсон ушли из проекта из-за творческих разногласий. Йохан Ренк не смог найти общий язык с боссами HBO. Судя по всему, подобное случилось и с Ширли Хендерсон.

Неприятности у проекта начались ещё в ноябре, когда пост шоураннера покинула Дайан Адему-Джон. В итоге у проекта остался один шоураннер — Элисон Шапкер. Сообщается, что сейчас для сериала ищут новых режиссёров и актрису на главную роль. Как сильно из-за этого изменится видение проекта, неизвестно.

Шоу «Дюна: Сестричество», основанное на классическом романе Фрэнка Герберта, развернётся за 10 тыс. лет до оригинальных событий и расскажет о сёстрах Харконнен, которые выступят основателями секты Бене Гессерит. Изначально над сериалом должен был работать сам Дени Вильнёв, но позже он остался лишь в роли исполнительного продюсера, полностью погрузившись в сиквел «Дюны».

Когда выйдет шоу «Дюна: Сестричество», неизвестно.