Главный злодей «Форсажа 10» будет мстить за свою семью
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Режиссёр «Форсажа 10» Луи Летерье рассказал о Данте — главном злодее фильма. В фильме его сыграет Джейсон Момоа, звезда «Игры престолов» и «Аквамена».
По словам постановщика, Данте олицетворяет собой неконтролируемый хаос, но при этом за плечами героя стоит точно такая же любовь к семье, как и у Доминика Торетто. Напомним, персонаж Момоа — сын главного злодея из «Форсажа 5».
Семейные ценности работают в обе стороны. Есть семья на твоей стороне. Но есть семья и на стороне другого человека. Когда семья, которая была твоей суперсилой, становится твоей ахиллесовой пятой, больше всего пострадаешь именно ты.
Ранее Мишель Родригес также называла Данте очень игривым, но при этом злым и обвораживающим героем. Судя по всему, в семейной киносаге действительно появится харизматичный антагонист.
Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая. Это будет предпоследняя картина в серии.
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