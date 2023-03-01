Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Главный злодей «Форсажа 10» будет мстить за свою семью

Главный злодей «Форсажа 10» будет мстить за свою семью
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр «Форсажа 10» Луи Летерье рассказал о Данте — главном злодее фильма. В фильме его сыграет Джейсон Момоа, звезда «Игры престолов» и «Аквамена».

По словам постановщика, Данте олицетворяет собой неконтролируемый хаос, но при этом за плечами героя стоит точно такая же любовь к семье, как и у Доминика Торетто. Напомним, персонаж Момоа — сын главного злодея из «Форсажа 5».

Семейные ценности работают в обе стороны. Есть семья на твоей стороне. Но есть семья и на стороне другого человека. Когда семья, которая была твоей суперсилой, становится твоей ахиллесовой пятой, больше всего пострадаешь именно ты.

Ранее Мишель Родригес также называла Данте очень игривым, но при этом злым и обвораживающим героем. Судя по всему, в семейной киносаге действительно появится харизматичный антагонист.

Новость по теме
Мишель Родригес: герой Джейсона Момоа в «Форсаже 10» — очень злой и игривый

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая. Это будет предпоследняя картина в серии.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023