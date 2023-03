На прохождение Sons of the Forest у спидраннера ушло меньше восьми минут

Не успела Sons of the Forest толком выйти, как её уже проспидраннили. Геймер OkiaBetter смог пройти сурвайвал за 7 минут и 38 секунд. Ранее он пытался быстро пройти Sons of the Forest, но этот показатель оказался рекордным для спидраннера.

В своём прохождении спидраннер использовал глитчи. Так, с помощью одного из них он почти моментально взобрался на гору, а с помощью других перемещался по миру с большой скоростью. Причём до финала игры OkiaBetter добрался без единого убийства.

Видео доступно на YouTube-канале OkiaBetter. Права на видео принадлежат Newnight.

Sons of the Forest — сурвайвал, сиквел культовой выживалки The Forest. Главный герой игры попадает на таинственный остров: он должен его исследовать, чтобы выжить.

Sons of the Forest доступна на ПК в раннем доступе.