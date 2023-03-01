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По «Очень странным делам» поставят спектакль о становлении злодея Векны

По «Очень странным делам» поставят спектакль о становлении злодея Векны
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Netflix внезапно анонсировал театральную постановку под названием «Первая тень» (The First Shadow) по мотивам популярного сериала «Очень странные дела». Спектакль станет приквелом к шоу, а точнее, к его четвёртому сезону, в котором ввели главного злодея Векну.

Видео доступно на YouTube-канале Stranger Things On Stage. Права на видео принадлежат Netflix

События «Первой тени» развернутся в 1959 году, за двадцать с лишним лет до событий оригинального сериала. Постановка расскажет о становлении Генри Крила, которому в будущем суждено будет стать Векной. В спектакле также появятся молодые Джойс (мама Уилла), Джим Хоппер (будущий шериф Хопкинса) и другие персонажи саги.

Премьера спектакля «Очень странные дела: Первая тень» состоится в конце 2023 года в лондонском театре «Феникс». Билеты поступят в продажу уже этой весной.

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