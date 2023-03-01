Готовый к бою Киану Ривз — на IMAX-постере «Джона Уика 4»

Lionsgate представила IMAX-постер боевика «Джон Уик 4». На нём — суровый герой Киану Ривза на фоне знаменитой Эйфелевой башни, которая очень давно считается символом Парижа.

Новый постер фильма «Джон Уик 4»

Фото: Lionsgate

Недавно стало известно, что новую часть «Джона Уика» официально покажут в России. Об этом сообщил «Кинопоиск», ссылаясь на кинопрокатную компанию «Атмосфера кино».

Премьера запланирована на 23 марта — за день до мирового показа ленты, которая состоится 24-го числа.

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Сюжет новой части франшизы расскажет о том, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и пробует жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится — киллеру придётся взяться за старое. Действие ленты развернётся сразу в нескольких странах: в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании.