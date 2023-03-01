Готовый к бою Киану Ривз — на IMAX-постере «Джона Уика 4»
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Lionsgate представила IMAX-постер боевика «Джон Уик 4». На нём — суровый герой Киану Ривза на фоне знаменитой Эйфелевой башни, которая очень давно считается символом Парижа.
Новый постер фильма «Джон Уик 4»
Фото: Lionsgate
Недавно стало известно, что новую часть «Джона Уика» официально покажут в России. Об этом сообщил «Кинопоиск», ссылаясь на кинопрокатную компанию «Атмосфера кино».
Премьера запланирована на 23 марта — за день до мирового показа ленты, которая состоится 24-го числа.
Новость по темеФильм «Джон Уик 4» официально покажут в России
Сюжет новой части франшизы расскажет о том, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и пробует жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится — киллеру придётся взяться за старое. Действие ленты развернётся сразу в нескольких странах: в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании.
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