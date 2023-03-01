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Выручка игры Hogwarts Legacy должна превзойти все фильмы о «Гарри Поттере»

Выручка игры Hogwarts Legacy должна превзойти все фильмы о «Гарри Поттере»
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Аналитики сравнили выручку игры Hogwarts Legacy с фильмами по вселенной «Гарри Поттера» — речь как про оригинальный цикл, так и трилогию «Фантастические твари».

Всего за первые две недели «Хогвартс: Наследие» заработала свыше $ 850 млн — это больше, чем у любого фильма цикла «Фантастические твари» и картины «Гарри Поттер и Узник Азкабана» за всё время проката. Остальные семь фильмов франшизы игра ещё не превзошла, но теперь это лишь вопрос времени.

Рейтинг фильмов и игры по выручке

Сборы указаны без учёта инфляции.

  1. «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (2011) — $ 1,342 млрд
  2. «Гарри Поттер и философский камень» (2001) — $ 1,023 млрд
  3. «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» (2010) — $ 977 млн
  4. «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) — $ 942 млн
  5. «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) — $ 934 млн
  6. «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) — $ 925 млн
  7. «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) — $ 896 млн
  8. Hogwarts Legacy (2023) — $ 850 млн (за две недели)
  9. «Фантастические твари и где они обитают» (2016) — $ 814 млн
  10. «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) — $ 797 млн
  11. «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018) — $ 654 млн
  12. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022) — $ 406 млн.

Hogwarts Legacy сейчас доступна только на PS5, Xbox Series и ПК. В начале апреля игра выйдет на PS4 и Xbox One, а в конце июля появится даже версия для Nintendo Switch. Сейчас продано 12 млн копий, но до концу года аналитики ожидают, что тираж легко превысит 20 млн копий.

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