Выручка игры Hogwarts Legacy должна превзойти все фильмы о «Гарри Поттере»

Аналитики сравнили выручку игры Hogwarts Legacy с фильмами по вселенной «Гарри Поттера» — речь как про оригинальный цикл, так и трилогию «Фантастические твари».

Всего за первые две недели «Хогвартс: Наследие» заработала свыше $ 850 млн — это больше, чем у любого фильма цикла «Фантастические твари» и картины «Гарри Поттер и Узник Азкабана» за всё время проката. Остальные семь фильмов франшизы игра ещё не превзошла, но теперь это лишь вопрос времени.

Рейтинг фильмов и игры по выручке

Сборы указаны без учёта инфляции.

«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (2011) — $ 1,342 млрд «Гарри Поттер и философский камень» (2001) — $ 1,023 млрд «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» (2010) — $ 977 млн «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) — $ 942 млн «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) — $ 934 млн «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) — $ 925 млн «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) — $ 896 млн Hogwarts Legacy (2023) — $ 850 млн (за две недели) «Фантастические твари и где они обитают» (2016) — $ 814 млн «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) — $ 797 млн «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018) — $ 654 млн «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022) — $ 406 млн.

Hogwarts Legacy сейчас доступна только на PS5, Xbox Series и ПК. В начале апреля игра выйдет на PS4 и Xbox One, а в конце июля появится даже версия для Nintendo Switch. Сейчас продано 12 млн копий, но до концу года аналитики ожидают, что тираж легко превысит 20 млн копий.